Storm moving in from Greenwood
Weather Alert.
...A STRONG THUNDERSTORM WILL IMPACT SOUTHEASTERN LAURENS AND GREENWOOD COUNTIES UNTIL 330 PM EDT...
AT 301 PM EDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM 9 MILES EAST OF GREENWOOD, OR NEAR NINETY SIX HISTORIC SITE, MOVING NORTHEAST AT 10 MPH.
LOCATIONS TO BE IMPACTED INCLUDE...
GREENWOOD, NINETY SIX, CROSS HILL, WATERLOO, LAKE GREENWOOD STATE PARK, LAKE GREENWOOD, GREENWOOD STATE PARK, NINETY SIX HISTORIC SITE, CORONACA AND MOUNTVILLE.
WIND GUSTS UP TO 45 MPH AND HALF INCH HAIL WILL BE POSSIBLE IN THESE AREAS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
THE COMBINATION OF GUSTY WINDS AND SATURATED SOIL CONDITIONS WILL CAUSE SCATTERED TREES AND POWER LINES TO FALL. SEEK SHELTER INSIDE AN INTERIOR ROOM.
TORRENTIAL RAINFALL MAY FLOOD AREAS WITH POOR DRAINAGE, SUCH AS DITCHES AND UNDERPASSES. AVOID THESE AREAS AND DO NOT CROSS FLOODED ROADS. WATER LEVELS OF SMALL STREAMS MAY ALSO RISE RAPIDLY. SEEK HIGHER GROUND IF THREATENED BY FLOOD WATERS.